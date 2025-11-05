ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ ದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಜೈಟೆನ್ ಎಂಬ ಅದೃಷ್ಟದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಜಪಾನ್ ತಲುಪಿದ ಈಕೆ, ವೀಣೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ದುರ್ಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ.
ಭಾರತೀಯರು ಪೂಜಿಸುವ ಗಣೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನಿಸುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭಾರತೀಯರ ಜ್ಞಾನ ದೇವತೆ ಜಪಾನಿಗರ ಅದೃಷ್ಟದೇವತೆಯಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಬೆಂಜೈಟೆನ್ (Benzaiten) ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನ, ಸಂಗೀತ, ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವತೆಯೆಂದು ಇದನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಸರಸ್ವತಿ ಜಪಾನ್ ತಲುಪಿದಾಗ, ಈಕೆಯನ್ನು ಏಳು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಸರಸ್ವತಿ
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಜೈಟೆನ್ನ ಅಸಂಖ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಬೆಂಜೈಟೆನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ಸರಸ್ವತಿಯು ಮೂಲವಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ವೀಣೆ ನುಡಿಸುವುದು, ನೀರಿನ ಹರಿವು, ಸಂಗೀತ, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಸ್ವತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಕೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸರಸ್ವತಿಯ ಹಂಸದ ಬದಲಿಗೆ, ಬೆಂಜೈಟೆನ್ನನ್ನು ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ದುರ್ಗೆ
8 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವಳನ್ನು ಬಹು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದುರ್ಗಾ ಎಂದು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಬೌದ್ಧ ನಂಬಿಕೆಯ ರಕ್ಷಕಿಯಾದಳು. 9 ನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸಂಗೀತದ ಪೋಷಕಿಯಾಗಿ ಅವಳ ಪಾತ್ರವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ವೀಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಈ ದೇವತೆಯನ್ನು ಉಗಾಗಿನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಾಚೀನ, ಜಪಾನೀಸ್ ಶಿಂಟೋ ದೇವತೆ ಅಥವಾ ಕಾಮಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉಗಾಗಿನ್ ಗಡ್ಡವಿರುವ, ಮಾನವ ತಲೆಯ ಸರ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ದೇವತೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಚ್ಚಡದ ರಹಸ್ಯಗಳು
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಥವಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ದುರ್ಗೆಯಂತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಬಹು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವಳನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಧ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಅವಳನ್ನು ಸಮುರಾಯ್ಗಳು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ಸರಸ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಚ್ಚಿಡದ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ.