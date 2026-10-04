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- ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ದರ್ಶನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿಶೇಷ ಶಿಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಶಿವರೂಪ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ದರ್ಶನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿಶೇಷ ಶಿಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಶಿವರೂಪ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಲನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಒಂದನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆತ್ತನಾಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದೂ ಅದು ದೇಶದಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಕೆತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಿವಲಿಂಗ ಒಂದು ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರ ಬಣ್ಣ. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಬರಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ? ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
- ಗಾಢ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ
- ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪು
- ಒಂದೂವರೆ ಟನ್ ತೂಕ
- ಲಜಾವರ್ತ ಶಿಲೆ ಬಳಸಿ ಕೆತ್ತನೆ
- ಶಿಲ್ಪಿ ದೀಪಕ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿಂದ ಕೆತ್ತನೆ
- ಭಾರತ ಸೇರಿ 5 ದೇಶಗಳ ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಲುಗಳು
ಲಜಾವರ್ತ ಶಿಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆ?
ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ. ಅಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲಜಾವರ್ತ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಲಜಾವರ್ತ ಶಿಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲ್ಲು 5×5 ಅಡಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕೆತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಳವಾದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ, ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪು ಇರುವ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶಿಲ್ಪಿ
ಶಿಲ್ಪಿ ದೀಪಕ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬೈಜತಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಕೇಂದ್ರ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಇದರ ಕೆತ್ತನೆಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಮ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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