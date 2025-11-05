- Home
- ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ದೇಗುಲದ ಕೆಳಗೆ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಪತ್ತೆ
gold coins discovered during reconstruction works at temple tiruvannamalai ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈನ ಜವ್ವಾಡು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಚೀನ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜವ್ವಾಡು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಬಳಿಯಿರುವ ಪುರಾತನ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ 103 ಪ್ರಾಚೀನ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಕೋವಿಲೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ದೇವಾಲಯ
ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೇವಾಲಯದ ನೆಲದ ಕೆಳಗೆ ಹೂತು ಹಾಕಲಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರು. ಮಡಕೆಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗ್ರಹವು ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಚೋಳ ರಾಜ
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾಲಯವು ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಚೋಳ ರಾಜ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನ್ III ರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನದು. ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನವೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಲಾದ ಮಡಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ದತ್ತಿ (HR&CE) ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಾಣ್ಯ
ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಚೋಳ ಅಥವಾ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಾಲದದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.