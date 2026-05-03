zodiac signs ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮೇ 2026: ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮೇ ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತುರಪಡದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಿಥುನ:
ಈ ಸಮಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದ ನಂತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಹಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮರಳುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಈ ತಿಂಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತ್ವರಿತ ಹಣದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಶಾಂತ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿಧಾನವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ: ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಪಟ್ಟಷ್ಟೂ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಈ ತಿಂಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.