ನವೆಂಬರ್ 28, 2026 ರ ದೈನಂದಿನ ಜಾತಕವನ್ನು ಓದಿ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರವಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಾಧುರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂತೋಷಗಳು ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಕುಟುಂಬ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನವು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನೀವು ದುರ್ಬಲ ಅಥವಾ ದಣಿದಿದ್ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ರೀತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಂಬುವ ಬದಲು, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಇಂದು, ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲಸದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರದಿಂದ, ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸಂತೋಷ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ:
ಇಂದು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬದಲು, ಎಲ್ಲರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮಂಜಸವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ಬೈಯುವ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಬದಲು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿವರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.