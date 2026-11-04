ನವೆಂಬರ್ 4, 2026 ರ ಬುಧವಾರದ ದಿನವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಜಾತಕವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೀತಿ, ವೃತ್ತಿ, ಹಣ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಇಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಓದಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ, ಗೌರವ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಮಾತು ಮತ್ತು ಸಭ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುವ ಬದಲು, ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಪಾವತಿಗಳ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವಿವೇಕದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಆತುರಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆತಂಕ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಬದಲು ಇಡೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮದುವೆಗೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಅಡಚಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಮೌಖಿಕ ಭರವಸೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹವಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮೇಣ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿರಾಳರಾಗುವಿರಿ. ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಆಸೆ ಈಡೇರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ದೈನಂದಿನ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸಂತೋಷ, ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಬಹು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.