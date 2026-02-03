ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪದಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ ಪಿಂಗ್ ಆಪ್ತ, ಹಿರಿಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಂಗ್ ಯೂಕ್ಸಿಯಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಚೀನಾ ಸೇನೆಯೊಳಗೆ ಹಬ್ಬಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪದಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ ಪಿಂಗ್ ಆಪ್ತ, ಹಿರಿಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಂಗ್ ಯೂಕ್ಸಿಯಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಚೀನಾ ಸೇನೆಯೊಳಗೆ ಹಬ್ಬಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು.

ಚೀನಾದ ಪರಮಾಣು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಹಾರದೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು

ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ‘ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಟನ್‌ ಒತ್ತಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಹಾರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಚೀನಾದ ಪರಮಾಣು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಹಾರದೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಕಾರಣ, ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಜಾಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಂಟರು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗೆ ಇಂಧನದ ಬದಲು ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರಬಹುದು’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಾಂಗ್‌ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿ, ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ

ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ‘ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಸೇನಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತಿರುಚುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

