ನವದೆಹಲಿ(ಏ.03): ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆ ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಇದು ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಲಸಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಡ

WHO ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಲಸಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಡ ಎಂದು WHO ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೂ ರಫ್ತಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 14 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗೆ WHO ಪೋಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ (EUL) ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕರು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, WHO ನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಆದಾಗ್ಯೂ, WHO ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲಸಿಕೆಯ ತುರ್ತು ಬಳಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ, ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.