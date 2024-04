IPL 2024: ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌ ಶತಕ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್; ಆರೆಂಜ್ ಆರ್ಮಿಗೆ CSK ಕಠಿಣ ಗುರಿ

ಚೆನ್ನೈ(ಏ.28): ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಎದುರು ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಚಚ್ಚಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ನಾಯಕ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ರನ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್(98) ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಮಿಚೆಲ್(52) ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 212 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಗುರಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಚೆಪಾಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಳಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ರಹಾನೆ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

🔛 & 🔛



Shivam Dube muscles his way to more maximums tonight ✨



Watch the match LIVE on @officialjiocinema and @starsportsindia 💻📱#TATAIPL | #CSKvSRH pic.twitter.com/S8rKALC5ml