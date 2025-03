ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರತಾರೆ, ತಾಲಿಬಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ!

Read Full Article

ನೀಲಿ ಚಿತ್ರ ತಾರೆಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ವಿವಾದ: ಅಮೆರಿಕದ ವಯಸ್ಕ ತಾರೆ ವಿಟ್ನಿ ರೈಟ್ (Whitney Wright) ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಬ್ರಿಟ್ನಿ ರೈನ್ ವಿಟಿಂಗ್ಟನ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಟ್ನಿ ರೈಟ್ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ವಿಟ್ನಿ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅಪಾಯದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಕೆ-47 ರೈಫಲ್ ಹಿಡಿದಿರುವ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ತಾಲಿಬಾನ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಜನರು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಟ್ನಿ ರೈಟ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ:

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿನ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಫೋಟೋದಿಂದ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲಿಬಾನ್ ಹೇರಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಫ್ಘಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉದ್ಯಾನವನ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಜಿಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ.

ಅಫ್ಘಾನ್ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ವಜಹ್ಮಾ ತೋಖಿ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪಟತನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. X ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಅಫ್ಘಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅತಿಥಿಗಳಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

