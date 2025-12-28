ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಶಮನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವೇ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಡಿ.28): ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವ 'ಶಾಂತಿ ದೂತ'ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಈಗ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ನಡುವಿನ ಭೀಕರ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕವೇ ಈಗ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್-ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ತಕ್ಷಣವೇ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರದು, ಅದು ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸದಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಈಗ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ 'ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ' ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.