ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.18): ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿಲಿಟರಿ ಘರ್ಷಣೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.ಸಂಘರ್ಷದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಮೋಸ್ ಯಾಡ್ಲಿನ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
"ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ಮ್ಯೂನಿಚ್ ಭದ್ರತಾ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ [ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ] ಹೊರಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪರಮಾಣು ಮಾತುಕತೆಯ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಚಾನೆಲ್ 12 ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತೇನೆ - ಒಂದು ಸೂಪರ್ಪವರ್ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಯಾಡ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಹಲವರು ದಾಳಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ" ಮತ್ತು "ಪೆಂಟಗನ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕದನದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕ್ಸಿಯಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸೀಮಿತ ಅಥವಾ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿರಂತರ, ಬಹು ವಾರಗಳ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಟಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಅಮೆರಿಕ
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇರಾನಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ 12 ದಿನಗಳ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ "ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ" ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ?
ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪರಾಂದ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುದ್ಧ ಬೆದರಿಕೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಸಾರಕ IRIB ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಸಾವುನೋವುಗಳು ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.