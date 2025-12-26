ನೈಜೀರಿಯಾವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಸಿಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಬೊಕೊ ಹರಾಮ್ನಿಂದ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ, ದೇಶದ ಉತ್ತರದಾದ್ಯಂತ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.26): ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಭೀಕರ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರರು ಕಿಶ್ಚಿಯನ್ನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಸಿಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂದು ರಾತ್ರಿ, ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಾಯುವ್ಯ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು "ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಗ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಕಾಣದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ "ಹಲವಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಾಳಿಗಳು" ನಡೆದವು, ಇವುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ವಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಲವಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಪೆಂಟಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕ್ರಮವು ಉಗ್ರವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿಶಾಲ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. "ನನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಮೂಲಭೂತ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ: "ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಉಗ್ರರ ತಾಣವಾಗಿರುವ ನೈಜೀರಿಯಾ
ನೈಜೀರಿಯಾವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಬಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೊಕೊ ಹರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೈಜೀರಿಯಾವನ್ನು "ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಳಜಿಯ ದೇಶ" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಮೇಲಿನ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪಗಳ ನಂತರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಪೆಂಟಗನ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು ನೈಜೀರಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಮೇಲಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ವೀಸಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ನೈಜೀರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
ನೈಜೀರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೋಲಾ ಟಿನುಬು ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನದಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಟಿನುಬು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೈಜೀರಿಯನ್ನರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ನೈಜೀರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ನಡುವೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.