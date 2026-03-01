ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಶನಿವಾರ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಖಮೇನಿ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ಖಮೇನಿ ಯುಗ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಟೆಲ್ ಅವೀವ್: ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯತುಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಯುಗವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಿಂದ ಖಮೇನಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ದಾಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ, ಖಮೇನಿಯವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಖಮೇನಿ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಸಲಹೆಗಾರರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂತ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಖಮೇನಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ದಾಳಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯ ನಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಮೇನಿ ಯುಗ ಅಂತ್ಯ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಖಮೇನಿ ಮೊದಲು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಬದಲಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿತು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ, ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಸಭೆ ನಡೆದ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಹೈ-ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಖಮೇನಿಯವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿವಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಖಮೇನಿ ಯುಗ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.
ಖಮೇನಿ ನಿವಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಖಮೇನಿಯವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಿಂದ ಖಮೇನಿಯವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆರುಸಲೇಂ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೃತದೇಹದ ಫೋಟೋ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರಿಗೆ ಖಮೇನಿಯವರ ಮೃತದೇಹದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು 'ಟ್ರೂತ್' (Truth) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.
