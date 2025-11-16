ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುವ ಹಲವು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಕಲಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು, ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಹುತೇಕ ನೋಡಲು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುವ ನಕಲಿ ಕಚೇರಿಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ತನಿಖಾ ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀ ಯುರೋಪ್/ರೇಡಿಯೋ ಲಿಬರ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಸ್ಟೆಮಾ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಪುಟಿನ್ರ ನೈಜ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ನಕಲಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಒಂದೇ ರೂಪದ ಮೂರು ಕಚೇರಿಗಳು:
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಸಾಮ್ಯತೆಯ ಇರುವ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೊವೊ-ಒಗರಿಯೊವೊ: ಮಾಸ್ಕೋನ ಬಳಿಯ ಮೂಲ ಕಚೇರಿ.
- ಸೋಚಿ: ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭದ್ರ ಸ್ಥಳ.
- ವಾಲ್ಡೈ: ಮಾಸ್ಕೋಯಿಂದ ಸುಮಾರು 400 ಕಿ.ಮೀ. (250 ಮೈಲುಗಳ) ಉತ್ತರ-ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳ ಕಚೇರಿಗಳು ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಉಣ್ಣೆಬಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣದ ಒಳಾಂಗಣ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಮೇಜಿನ ಹಿಂದೆ ರಷ್ಯಾದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ವೀಡಿಯೊಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:
ಸಂಶೋಧಕರು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೊವೊ-ಒಗರಿಯೊವೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ವಾಲ್ಡೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ರ ರೂಪರೇಖೆಗಳು, ಬಾಗಿಲು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ಬಗೆಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳು ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಹಿರಗೊಳಿಸಿವೆ.
ರಾಜ್ಯ ಟಿವಿ ಲೀಕ್ ಸತ್ಯಾಂಶ ದೃಢ
ರಷ್ಯನ್ ರಾಜ್ಯ ದೂರದರ್ಶನ ತಂಡಗಳ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ 'ಪುಟಿನ್ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ವರದಿಗಳು ಸೋಚಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಡೈಗೆ ತೆರಳುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ.
ನಕಲು ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಲಮಿತಿ
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೋಲುವಂತೆ ಹೇಗೆ ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿಯು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:
- 2015 — ಮೂಲ ನೊವೊ-ಒಗರಿಯೊವೊ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ
- 2018 — ವಾಲ್ಡೈ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
- 2020 — ಸೋಚಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕಚೇರಿಗಳು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ಗೆ ಪುಟಿನ್ರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಂತೆ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಭದ್ರತೆ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಸ್ಟೆಮಾ ತಂಡ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.