ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್(ಮೇ.10) ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗೆ ಹಲವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬೆಲ್ಟ್ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತನ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

45 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ, ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವು ಫುಟ್‌ಪಾಥ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲ್ಟ್‌ನ್ನು ಕುಣಿಕೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಕುತ್ತಿತಿಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿದೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಮಹಿಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ್ದಾಳೆ.

ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಕುಣಿಕೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದೆ. ಬೆಲ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ದು, ಆಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು, ಹಣವನ್ನು ಎಗರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನುಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

Per NYPD:

Woman raped and robbed after being choked from behind with a belt.

Happened on May 1st in the Bronx at 152nd/3rd Ave.

Monster still on the loose.

God help us all. 🙏🏻 pic.twitter.com/IOuCL2DJko