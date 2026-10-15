ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಮ್ಕೋ ತೈಲ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಭೀತಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಸೌದಿ ದೊರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅ.6ರ ನಂತರ ದಿಢೀರ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಾದ್ (ಅ.15): ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಭೀತಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ದೊರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ ಸೌದ್ ಭೂಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ‘ದಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೌದಿ ಮೇಲೆ ಹೌತಿಗಳ ಸಮರ ತೀವ್ರ
ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸೌದಿ ಮೇಲೆ ಹೌತಿಗಳ ಸಮರ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 2 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಆರ್ಮ್ಕೋ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌದಿ ದೊರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ ಸೌದ್ ಭೂಗತ
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಭಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ದೊರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ ಸೌದ್ ಭೂಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆಯುಳ್ಳ ಅರಮನೆಯ ಬಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಹಾಕಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ರಿಯಾದ್ ಮತ್ತು ಜೆಡ್ಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡೂ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರುವ ಬಂಕರ್ಗಳಿದ್ದು ಈ ಪೈಕಿ ದೊರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅ.6ರಂದು ನಡೆದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಕೊನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.