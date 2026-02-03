Gold from SIM Cards: Man Extracts ₹26 Lakh Gold from E-Waste 'ದಿ ಆಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚೀನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಟನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 200,000 ಯುವಾನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.3): ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಹಳೇ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇ-ವೇಸ್ಟ್ಅನ್ನು ರಿಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಯಾವೊ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುವಾಂಗ್ಡಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹುಯಿಝೌ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ನಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚೀನೀ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಕ್ವಿಯಾವೊ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ತುಕ್ಕು, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ತಾಪನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಸುಮಾರು 200,000 ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು 26 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಮೌಲ್ಯದ 191 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಇ-ವೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು?
ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಟನ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ತಾನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಿಯಾವೊ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ 0.01 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಾಧನ ಸಂಪರ್ಕಗಳಂತಹ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಕ್ವಿಯಾವೋ ಚೀನಾದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ "ದಿ ಆಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್" ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಸರ್ಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೆಫೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಮರುಮಾರಾಟ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ
ಈ ಕ್ವಿಯಾವೊ ತಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಇದ್ಯಾಕೆ ಪ್ರಮುಖ
ಕಿಯಾವೊ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.