ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಇರಾನ್‌ಗೆ ನೇರ ಸೇನಾ ಸಹಾಯ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾನ್ ಫೈನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಉಪ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಜಾನ್ ಫೈನರ್, ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಚೀನಾದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಸೇನಾ ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚೀನಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ANI ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಫೈನರ್, ಚೀನಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇರಾನ್‌ಗೆ ಬರೀ ಮಾತಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ರೀತಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು, ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅವರು ಇರಾನ್‌ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯಂತೂ ಏನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇನಾ ನೆರವು তো ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಫೈನರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಪರಿಣಾಮ

ಆದರೆ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಸೇನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಚೀನಾ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈನರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸೇನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ಒದಗಿಸಿದೆ' ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಈ ಸಹಾಯ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧದ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫೈನರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದ ಸಮತೋಲಿತ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ನೀತಿ

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಚೀನಾ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫೈನರ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಂತಹ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೂ ಚೀನಾಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ. ಈ ದೇಶಗಳಿಂದ ಚೀನಾ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದ ತಂತ್ರವೇ ಹಾಗೆ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತಾ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚಾರಾಸ್ತ್ರ

ಈ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಚೀನಾ, ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಫೈನರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕೋರ ದೇಶ, ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಚೀನಾ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ’ ಎಂಬಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಚೀನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಚೀನಾ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಫೈನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಧಾನಗಳು

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಫೈನರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಮೊದಲು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಬಹುಶಃ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವುದು ಅವರ ನೀತಿ ಎಂದು ಫೈನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಾಲುದಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಂತೆ ಚೀನಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಅವರನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಹೊರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ANI)

