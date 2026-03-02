ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಭಾನುವಾರ ಒಮಾನ್ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ 15 ಭಾರತೀಯರಿದ್ದ ತೈಲ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸಂದಮ್ನ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು 5 ಇರಾನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿದ್ದ, ಪಲಾವ್ ದೇಶದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಹೆಸರಿನ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ, ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಒಮಾನ್ನ ಮುಸಂದಮ್ನ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ?
ಆದರೆ ಈ ಆಕ್ರಮಣವಾಗಿರುವುದು ಇರಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯ ಭಾಗವೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ.