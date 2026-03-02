ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಭಾನುವಾರ ಒಮಾನ್‌ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ 15 ಭಾರತೀಯರಿದ್ದ ತೈಲ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸಂದಮ್‌ನ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಭಾನುವಾರ ಒಮಾನ್‌ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ 15 ಭಾರತೀಯರಿದ್ದ ತೈಲ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು 5 ಇರಾನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿದ್ದ, ಪಲಾವ್‌ ದೇಶದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ಕೈಲೈಟ್‌ ಹೆಸರಿನ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ, ಹೋರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಒಮಾನ್‌ನ ಮುಸಂದಮ್‌ನ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ?

ಆದರೆ ಈ ಆಕ್ರಮಣವಾಗಿರುವುದು ಇರಾನ್‌ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯ ಭಾಗವೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

Related Articles

Related image1
ಭಾರತ-ಒಮಾನ್‌ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ
Related image2
ಇಂದು ಭಾರತ-ಒಮಾನ್‌ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ