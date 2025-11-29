ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ತಮ್ಮ 62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನಗಿಂತ 16 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅವರು ವರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ (ನ.29): ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜೋಡಿ ಹೇಡನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. 62 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಆಲ್ಬನೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 46 ವರ್ಷದ ಜೋಡಿ ಹೇಡನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಜೋಡಿ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಹೇಡನ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: "ವಿವಾಹಿತ." ಅವರು ಬೋ ಟೈ ಧರಿಸಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ವಧುವಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಮತ್ತು ಹೇಡನ್ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಧುಚಂದ್ರವನ್ನು ಕಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಆಸೀಸ್ ಪ್ರಧಾನಿಯ 2ನೇ ಮದುವೆ
ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಟೆಬ್ಬಟ್ಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಮದುವೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾಥನ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಡಿನ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಮತ್ತು ಹೇಡನ್ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇದು ಹೇಡನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ವಿವರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವಿವಾಹಿತ ತಾಯಿಯ ಪುತ್ರ ಅಲ್ಬನೀಸ್
ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರನ್ನು "ಆಲ್ಬೊ" ಎಂಬ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2, 1963 ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ಯಾಂಪರ್ಡೌನ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರ ತಂದೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಆಕೆ, ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಾಹ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೆವು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗ ಅವರು ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತಲೇ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಆಂಥೋನಿಗೆ 14 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವನ ತಾಯಿ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ಡಿನ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆತನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಳಿಕ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ತಾಯಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇತ್ತು ಕಾರಣ
ಆಂಥೋನಿಯ ತಂದೆ ಕಾರ್ಲೋ ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು 1962 ರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಾನ್ನೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಲೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಳಿಕ ಮೇರಿಯಾನ್ನೆ ಸುಳ್ಳು ಮದುವೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿಡ್ನಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಆಕೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ಮಗ ಆಂಥೋನಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮದ ಮಗು ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವಳು ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಂಬಿತ್ತು.
ಸಚಿವನಾದ ಬಳಿಕ ತಂದೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಬನೀಸ್
ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಆಕೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಂದೂ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಾಯಿ 2002 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ನಾಥನ್, 'ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ತನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂದೂ ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹಳೇ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದ ಅಲ್ಬನೀಸ್
ಆಂಥೋನಿಗೆ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಇತ್ತು: ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಹುಡುಕಾಟದ ನಂತರ, ಅವರು ಕಡಲ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ರಾಬ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಒಂದು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ. ಆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅಂಥೋನಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಂದೆಯ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಗೆದ್ದಂತೆ ಅನಿಸಿತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ತಂದೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಇಟಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂಥೋನಿ ಅವರ ತಂದೆ 204ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.
12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಚಳವಳಿ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂಥೋನಿ ತಮ್ಮ 12 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂಥೋನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜನರು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಅಂಥೋನಿ ಅವರು ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು.
ಅವರು ಮೊದಲು 1996 ರಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. 2013 ರಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಉಪನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದರು. 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು 2022 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು, ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಕಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.