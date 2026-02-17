ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಸುಕಾರಿ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು 3,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಚಿನ್ನದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನಗರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ವಸತಿ ವಸಾಹತುಗಳ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.17): ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಪೂರ್ವ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸುಕಾರಿ ಪರ್ವತಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ, ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು 3,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ "ಚಿನ್ನದ ನಗರ" ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಲವರು ಟುಟಾಂಖಾಮನ್ ಸಮಾಧಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಗಣಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಸಾಹತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
3,000 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಪತ್ತೆ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉತ್ಖನನವು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ "ಪ್ರಾಚೀನ ಚಿನ್ನದ ನಗರವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಕೇವಲ ಮುರಿದ ಗೋಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚದುರಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಸಹಾತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಉತ್ತಮ ಯೋಜಿತ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಏನು?
ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾರುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ರುಬ್ಬುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು, ಇದು ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಕುಲುಮೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಈ ಕುಲುಮೆಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ತಂಡವು ವಿಭಿನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಧಿಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಫರೋನಿಕ್ ಯುಗದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ರೋಮನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಸ್ಥಳವು ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪಕರಣಗಳು, ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೀ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶವಲ್ಲ
ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಪುರಾವೆಗಳು. ಗಣಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಸುತ್ತಲೂ, ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಂತೆ ಕಾಣುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಪೂಜಿಸುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟೀಸ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಲೀದ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಶೇಷಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಅಪರೂಪದ ನೋಟ ನೀಡಿದೆ. 3,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮರಳಿನ ಪದರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಈ "ಚಿನ್ನದ ನಗರ" ಈಗ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.