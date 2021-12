ಪ್ರತಿಮೆ ಕೆಳಗಿತ್ತು 130 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಟೈಂ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್, ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರೆದಾಗ ಸಿಕ್ತು ಅಚ್ಚರಿಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳು!

ವರ್ಜೀನಿಯಾ(ಡಿ.28) ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ಜೀನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು 130 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂತಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಒಕ್ಕೂಟದ ಜನರಲ್ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪೀಠದ ಉತ್ಖನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಗವರ್ನರ್ ರಾಲ್ಫ್ ನಾರ್ತಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಬಾಕ್ಸ್‌ನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಟೈಂ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

1887 ರ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಇ. ಲೀ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾದ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಗುಂಡುಗಳು, ಒಕ್ಕೂಟದ ಕರೆನ್ಸಿ, ನಕ್ಷೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ತಾಮ್ರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಇ. ಲೀ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು 1890 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಮಾರಕವು ಜನಾಂಗೀಯ ಅನ್ಯಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು.

I hope it has legal documents in it that says you gotta put the statue back. Wouldn't that be fun.

So again I ask, why do you care if it was found or what’s in it? You are trying very hard to erase history. Why do the contents excite you so much?

Maybe they knew that the statue would be demolished in the future? Why else would they put the capsule there in the first place?



ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ? ನೀವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏಕೆ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ? ಬಹುಶಃ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ?