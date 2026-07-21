ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿ ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಅಥವಾ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ದಿನವನ್ನು ಚಂದ ಗಾಣಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿ ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಅಥವಾ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ದಿನವನ್ನು ಚಂದ ಗಾಣಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ತಮ್ಮ ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ವೃದ್ಧ ಕೇವಲ ₹5 ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ತೂಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆ ವೃದ್ಧ ₹5 ಬದಲಿಗೆ ₹100ರ ನೋಟನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ವೃದ್ಧ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ₹5 ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ಸನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಜ್ಜನ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರ ಸಪ್ನಾ ಸಿಂಗ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಾನು ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಜ್ಜ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತಡವಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ತಲುಪಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ತೂಕದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿ ನಿಂತು ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಸಪ್ನಾ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
₹100 ಕೊಟ್ಟರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವೃದ್ಧ
ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವೃದ್ಧ ಕೇವಲ ₹5 ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ಅವರಿಗೆ ₹100ರ ನೋಟು ನೀಡಿದಾಗ, ವೃದ್ಧ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ತಾವು ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ₹5 ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಎಂದು ಸನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಸಣ್ಣ ನಗು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು" ಎಂದು ಸಪ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಆ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಾನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಾಗಲೂ ಆ ಸಣ್ಣ ನಗು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೇಗೋ, ಆ ನಗು ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಉಳಿದಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕೊನೆಯ ₹100 ನೋಟು ಅದಾಗಿತ್ತು"
ಮಹಿಳೆ ₹100 ಏಕೆ ನೀಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ₹100 ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ನೋಟು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ನನ್ನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದಿನ 20 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಾನು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದಂತಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ದಯೆಯನ್ನು ಮೊತ್ತದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ"
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ನಾ ಸಿಂಗ್ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶವೂ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. "ದಯೆಯನ್ನು ನೀವು ನೀಡುವ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಾರದಂತೆ ದುಡಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯೆಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಾತುಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಹಲವರು ಮಹಿಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ", "ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ", "ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಹುಡುಗಿ" ಎಂದು ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವೃದ್ಧರ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ
ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರು ಮಹಿಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲಹೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತೂಕದ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಅದು ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲ. ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ನಾನು ಅಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕ, "ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಾನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆ ಸಣ್ಣ ದಯೆಯ ಕಾರ್ಯವೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾರೋ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಣದ ಮೊತ್ತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ; ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯವೂ ಯಾರೊಬ್ಬರ ದಿನವನ್ನು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.