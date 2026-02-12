$2,000 Flying Heartbreak: Valentine's Surprise Turns Into Financial Disaster ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನದಂದು ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಲು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವಾದ ₹1.6 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಬಲೂನ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.12): ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವ ಸಮಯ. ಆದರೆ ಈ ಯುವಕನ ಪಾಲಿಗೆ ಅವನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವೇ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವಂತಾಯಿತು! ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತುಂಬಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ ಡೇ ದಿನದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಆತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಡೀ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ದುರಂತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಬಲೂನ್ಗಳ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅತೀವ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಆಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ಭರದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ದಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ತಡ, ಬಲೂನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ ದಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹1.6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು) ಹಣದ ನೋಟು ಆಕಾಶದತ್ತ ತೇಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಯುವಕನ ಇಡೀ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕೆಯಂತೆ ಮರೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಆ ಜೋಡಿ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಹಣ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವರು ಆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಯುವಕನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು "ನಮಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮರುಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪಾಠವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ "ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಪ್ಪುಗೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇಂತಹ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ (ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ) ಒಳಿತು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಪಾಠವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದುರದೃಷ್ಟದ ಆಟವಾಗಲಿ, ಈ 'ಹಾರುವ ಅದೃಷ್ಟ' ಒಂದು ಕಟುಸತ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ: “ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮೋಡಗಳ ಮೇಲಿರಲಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಮಾತ್ರ ನೆಲದ ಮೇಲಿರಲಿ!”