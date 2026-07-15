ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 46ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಟಿ.ಎಸ್. ಕಲ್ಯಾಣರಾಮನ್, ಇಂದು ₹54,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಟಿ.ಎಸ್. ಕಲ್ಯಾಣರಾಮನ್ ಪ್ರಮುಖರು. ಕೇವಲ ₹25 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ 46ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರ ಕನಸು ಇಂದು ₹54,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಪುರೋಹಿತರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಉದ್ಯಮದತ್ತ
ಟಿ.ಎಸ್. ಕಲ್ಯಾಣರಾಮನ್ ಕೇರಳದ ಹಿಂದೂ ಪುರೋಹಿತರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುರಿದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದೇ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಯಿತು.
12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪಾಠ
ಕಲ್ಯಾಣರಾಮನ್ ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಕುಟುಂಬದ ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಅವರ ಶಾಲೆಯಾಯಿತು. ದಾಸ್ತಾನು ಎಣಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಅರಿವು, ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕಲಿತರು.
30 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಅವರು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.
46ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಹೊಸ ಕನಸು
1993ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ₹25 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಿವೃತ್ತಿಯತ್ತ ಯೋಚಿಸುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣರಾಮನ್ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು – ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ
ಆಭರಣ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಡಿದ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಭಾರತದಿಂದ ವಿದೇಶಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಿಸಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಶೋರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇಂದು ಭಾರತ, ಜಿಸಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿ 315ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ.
ವಾರ್ಬರ್ಗ್ ಪಿಂಕಸ್ ಹೂಡಿಕೆ – ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
2014ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ Warburg Pincus ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಒದಗಿಸಿತು. ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣರಾಮನ್ ವಾರ್ಬರ್ಗ್ ಪಿಂಕಸ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2.4% ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
₹25 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹54,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿ
ಜುಲೈ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ₹54,859 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಟಿ.ಎಸ್. ಕಲ್ಯಾಣರಾಮನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹29,800 ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬವೇ ಕಂಪನಿಯ ಬಲ
ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರವೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಕಲ್ಯಾಣರಾಮನ್ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಯಾಣರಾಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಸಂದೇಶ
ಕಲ್ಯಾಣರಾಮನ್ ಅವರ ಕಥೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ—ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಯಸ್ಸು, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 46ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿ, ಪರಿಶ್ರಮ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರು ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.