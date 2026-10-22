600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ದೈತ್ಯ 'ಮೋವಾ' ಪಕ್ಷಿಯ ಅಪರೂಪದ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಂದು 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ. ಕೊಲೊಸಲ್ ಬಯೋಸೈನ್ಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಡಿಎನ್ಎ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಅಳಿದುಹೋದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ, ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗಿದ್ದ ದೈತ್ಯ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದರ ಅಪರೂಪದ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿದೆ!
ಸುಮಾರು 600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬೇಟೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ, ಹಾರಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ‘ಮೋವಾ’ (Moa Bird) ಪಕ್ಷಿಯ ಅಪರೂಪದ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಮರಳಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಕೊಲೊಸಲ್ ಬಯೋಸೈನ್ಸಸ್’ (Colossal Biosciences) ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಕೇವಲ 40ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು!
ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1966ರ ಜನವರಿ 14ರಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ ಕೈಸೇರಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಲೊರಾಡೋದ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ'ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೊಸಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,500 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹9.95 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಪಾವತಿಸಿ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಸುಮಾರು 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 17 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿರುವ ಈ ದೈತ್ಯ ಮೊಟ್ಟೆಯು ತುಂಡಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಚೂರುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಮರುರೂಪ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೋವಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 40ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.
3.6 ಮೀಟರ್ (12 ಅಡಿ) ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೈತ್ಯ ಹಕ್ಕಿ!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಮೋವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.6 ಮೀಟರ್ (ಸುಮಾರು 12 ಅಡಿ) ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದವು. 1987ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಗುಹೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 3,300 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ 'ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೋವಾ' ಪಕ್ಷಿಯ ಪಾದವೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ (Mummified) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಒಣ ಹವೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಕಾಲಿನ ಚರ್ಮ, ಉಗುರು ಹಾಗೂ ಗರಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿದೆ.
ಅಳಿದುಹೋದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು?
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾವೋರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟೆ ಮೈರೆ ಟಾವು (Te Maire Tau) ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ಥಳೀಯ 'ನ್ಗೈ ತಾಹು' ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಡಿಎನ್ಎ (Ancient DNA) ಹೊರತೆಗೆದು, ಮೋವಾ ಪಕ್ಷಿಯ ನಿಖರ ಪ್ರಭೇದ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಳಿದುಹೋದ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮರಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ತರುವ (De-extinction Project) ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಲೊಸಲ್ ಬಯೋಸೈನ್ಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಭಾರಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.