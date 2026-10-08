ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಂದೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾವುಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಂದೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾವುಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ಮನಕಲಕುವ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
45 ದಿನಗಳಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ, ಕೊನೆಗೂ ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಕ್ಷಣ ಭಾವುಕವಾಗುವಂತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆಕೆ ‘ಪಾಪಾ, ಪಾಪಾ, ಪಾಪಾ’ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಅವರತ್ತ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ಹಲವರ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿದೆ.
45 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ: ‘ಪಾಪಾ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ?’
ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 45 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು—‘ಮಮ್ಮಾ, ಪಾಪಾ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ?’ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 45 ದಿನಗಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯುವಿಕೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಮುಖ ನೋಡಬೇಕು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಆಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ತಂದೆ ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಗು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಆ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಬಂದಾಗ, ಆಕೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ಕಂದಮ್ಮ
ತಂದೆ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ ಬಾಲಕಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ‘ಪಾಪಾ, ಪಾಪಾ, ಪಾಪಾ’ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. 45 ದಿನಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ, ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ನೋವು, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಸಂತಸ—ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಪುಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು @kiki_thecutiepie ಹೆಸರಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಿ ಭಟ್ರೈ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಆರ್ಮಿ ಅಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಈ ನೋವು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ’
ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ನೋವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಾರಣ ತಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವಾಗ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಾ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಸಂತಸವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ತಾವು 17 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದರೂ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ‘ಪಾಪಾ, ಪಾಪಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗರು, 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಓಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಷಣವಾಗಿರದೆ, ಅಪ್ಪನಿಗಾಗಿ ಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೂರದ ಸಮಯ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ...
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ‘ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಆ ಅವಧಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಯಸ್ಕರಂತೆ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ‘ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾರೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ; ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮಗು ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್, ಅಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಭಾವನೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಅಪ್ಪುಗೆ... 45 ದಿನಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಅಂತ್ಯ
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಭಾವುಕವಾಗಿಸುವುದು ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಜತೆ. ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರತ್ತ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. 45 ದಿನಗಳ ದೂರ, ಕಾಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಪುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೋದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತಂದೆ-ಮಗಳ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ‘ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೂರವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.