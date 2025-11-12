Delhi auto driver honesty video viral: ದೆಹಲಿಯ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್, ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ. ಬಡವನ ದಯೆಗೆ ಮನಸೋತ ಮಹಿಳೆ ತಕ್ಷಣವೇ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
Delhi auto driver honesty: : ದೆಹಲಿಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಥಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪೀಕಿಸೋಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ನ ದಯೆ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಖುಷಿ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವ ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಡವರು ಕೂಡಾ ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದಾಗ, ದೆಹಲಿಯ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, 'ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ' ಎಂದನು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬರ ಭಾಷೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬಂದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದನು.
ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು?
ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ನ ಈ ದಯೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಿತು. ನಂತರ ಮಹಿಳೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಳು. ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡಾ ನಗುತ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಿಳೆ ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು, ಅದು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಣದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತರುವಂತದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನು ಆದರ್ಶ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.