ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಝೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಾದ ಪಟಾಸ್ ಮಂಗದ ಮರಿಗೆ ಈಗ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ, ಝೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಈ ಮರಿಯನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಝೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾದ ಪಟಾಸ್ ಮಂಗದ ಮರಿಯೊಂದು ಈಗ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಮರಿಯನ್ನು ಅದರ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ ಮಂಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹಾಲುಣಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಝೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಮರಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಝೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಈಗ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪಟಾಸ್ ಮಂಗದ ಮರಿಯನ್ನು ಅವರೇ ಕೈಯಿಂದ ತಿನ್ನಿಸಿ, ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಆರೈಕೆ ಜೊತೆಗೆ, ಮರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆಗೂ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು, ಅವರು ಮೃದುವಾದ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಒಂದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಝೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವಾನ್ ರೆಯ್ನೊಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತವೆ. ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಾವು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ಆಟಿಕೆ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ, ಅದು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಸಹಜ ಗುಣ. ಓಡಾಡಲು, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಬೇಕು. ಅದು ತನ್ನ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಆಟಿಕೆ ಆಸರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ಅದು ಬೇರೆ ಪಟಾಸ್ ಮಂಗಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯಲು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಝೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಮರಿಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಮರಿ ಮಂಗದ ಮನಕಲಕುವ ಫೋಟೋಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಜಪಾನ್ನ 'ಪಂಚ್' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂಗದ ಮರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಆ ಮರಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಟಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಹಂಬಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪುಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಝೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು, 'ಆ ಮರಿ ಮಂಗಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅದು ಆ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, 'ಝೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೂರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮುಗ್ಧ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ. ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ! ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗ್ರೋಕ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, '@grok ಈ ಮಂಗದ ಹೆಸರೇನು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.