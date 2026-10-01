ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸತುರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ‘ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ರಬಿಯುಲ್ ಭಾಯ್’ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಪತ್ನಿ ಗಂಡನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ಭಾವುಕ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸಿತು.

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ಪತ್ನಿ; ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಪತಿ

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಕೊನೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಘಟನೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾನಿಕಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸತುರಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ

ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.

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ಈ ನಡುವೆ ‘ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ರಬಿಯುಲ್ ಭಾಯ್’ ಎಂಬ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮಹಿಳೆಯ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ವಿಡಿಯೋವೇ ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವಾಯಿತು.

ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಸುಳಿವು

ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ, ಆಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ದೊಡ್ಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಯಿತು.

ನಂತರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದ ಪತಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾವುಕರಾದರು. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಈ ಭೇಟಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನೂ ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿತು.

ಗಂಡನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಪತ್ನಿ

ಪತಿಯ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತುಕತೆಗಿಂತ ಆ ಕ್ಷಣದ ಭಾವನೆಗಳೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿತ್ತು.

ಪತ್ನಿ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್‌ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು.

ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವಿಡಿಯೋ, ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿಸುವ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಕಣ್ಣೀರಿನ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಕುಟುಂಬ; ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವೇ ಸೇತುವೆ

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಂತಸ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಜನರ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಹಕಾರವೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ತೋರಿಸಿದೆ.

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