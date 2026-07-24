ಕಾಗೆಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯ ನೀಡುವ ದೇವರು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶನಿದೇವರ ವಾಹನ ಕಾಗೆ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಕಾಗೆಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯ ನೀಡುವ ದೇವರು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶನಿದೇವರ ವಾಹನ ಕಾಗೆ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿವೆ.
ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕಾಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ? ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾರಿವಾಳ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು!
ಯಲ್ಲಾಪುರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾರಿವಾಳ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪಾರಿವಾಳವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಪ್ಪು ಕಾಗೆಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏಕೆ ಅಪರೂಪ?
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಗೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಆನುವಂಶಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಎಂಬ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಕೆಲವು ಕಾಗೆಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಬಿನೋ ಅಥವಾ ಲ್ಯೂಸಿಸಂನಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಭಿನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೇ ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಈ ಕಾಗೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?
ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಅಲ್ಬಿನೋ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆರೆಯಲು ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಪ್ಪು ಕಾಗೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಗೆಯನ್ನು ಪಿತೃಗಳ ಸಂಕೇತ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿದೇವರ ವಾಹನವಾಗಿರುವ ಕಾಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಕಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು, ಕಾಗೆಯ ಕೂಗು, ಕಾಗೆಯ ವರ್ತನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರು ಶುಭ-ಅಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಾಗೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನರ್ಥ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೇ? ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೇ?
ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶುಭದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಶುಭ ಅಥವಾ ಮುಂಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ದೇಶ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಪತ್ತೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬಂತಹ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿರುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.