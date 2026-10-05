ದಟ್ಟ ಕಾಡು, ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು... ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗಲಪೇಟೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ‘ಬರ್ಬೂಸಾ’ ಬಂಗಲೆ ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದಟ್ಟ ಕಾಡು, ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು... ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗಲಪೇಟೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ‘ಬರ್ಬೂಸಾ’ ಬಂಗಲೆ ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸುಂದರ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಕರ್ನಲ್ ಮನೋಹರ್ ಮಾಳ್ಗಾಂವಕರ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಾಣವೂ ಹೌದು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಬಂಗಲೆಯ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಬರ್ಬೂಸಾ’ ಇಂದು ಜೋಯಿಡಾದ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ನಿಂತಿರುವ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಲೇಖಕರ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಜಾಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
‘ಬರ್ಬೂಸಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇನು?
‘ಬರ್ಬೂಸಾ’ ಎನ್ನುವುದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಲದ ಪದ. ಒಂದೇ ತಳಿಯ ಮರಗಳು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಾಡನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಂಗಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ‘ಮತ್ತಿ’ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬಂಗಲೆಗೆ ‘ಬರ್ಬೂಸಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಎತ್ತರದ ಟೇಬಲ್ಟಾಪ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಮನೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಹೋಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಫ್ರೆಂಚ್-ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶೈಲಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ
ಬರ್ಬೂಸಾ ಬಂಗಲೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಹೇರಳವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಟನ್ ಸರಿಸಿದರೆ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ದಟ್ಟ ಕಾಡು. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡುಕೋಣ, ಜಿಂಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಹಜ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತೇಗದ ಮರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತಿದೆ.
ಮಾಳಗಾಂವಕರ್ ದಂಪತಿಯ ಕನಸಿನ ಮನೆ
ಬರ್ಬೂಸಾ ಬಂಗಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೋಹರ್ ಮಾಳಗಾಂವಕರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮನೋರಮಾ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟು ಇತ್ತು. ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಮನೋರಮಾ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪತ್ನಿ ನಿಧನರಾದ ನಂತರವೂ ಮಾಳ್ಗಾಂವಕರ್ ಅವರು ಅವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಚಾದರ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮನೆಗೆ ತಂದಾಗ ಪತ್ನಿಯ ಕಾಟ್ಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಚಾದರ ತರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಮಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಮಾಳ್ಗಾಂವಕರ್
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದ ಮಾಳ್ಗಾಂವಕರ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬರ್ಬೂಸಾ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿರದೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡ ನೆಲೆ ಆಗಿತ್ತು.
ಮಾಳ್ಗಾಂವಕರ್ ಬಳಿಕ ಬರ್ಬೂಸಾಗೆ ಬಂದ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ
ಮಾಳ್ಗಾಂವಕರ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಬರ್ಬೂಸಾ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಜೋಯಿಡಾದ ಕಾಡಿನ ಮೌನ ಅವರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ವಾತಾವರಣ ನೀಡಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಈ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಕುಳಿತು ಓದು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಕುಳಿತಾಗ ಸಮಯದ ಪರಿವೆಯೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಂತರ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬರ್ಬೂಸಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬರೆಯಲು ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಜೋಯಿಡಾಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಈ ಜಾಗದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ನಂಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾಳ್ಗಾಂವಕರ್ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಬೆಳಗೆರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗೌರವ
ಬರ್ಬೂಸಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಳ್ಗಾಂವಕರ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕುರ್ಚಿಗೂ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಳ್ಗಾಂವಕರ್ ಅವರು ಜಗತ್ತು ಗೌರವಿಸುವ ಸಾಹಿತಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅವರ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಳಗೆರೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕರ ಮೇಲಿದ್ದ ಅವರ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಕತ್ತಿಗಳು, ಅಪರೂಪದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
ಬರ್ಬೂಸಾ ಬಂಗಲೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಮರಾಠರ ಅಥವಾ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಹಳೆಯ ಕತ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಅಪರೂಪದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹೊಂದಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಇದ್ದವು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಬರ್ಬೂಸಾವನ್ನು ಕೇವಲ ವಾಸದ ಮನೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.