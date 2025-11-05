ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 19 ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೋನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಶೋಗೆ 3 ವಾರಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೇನು?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಅಪ್ಡೇಟ್
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ (Salman Khan) ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರ (Bigg Boss 19) ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಶೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಶೋಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, 2 ಹೊಸ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಆಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 19 ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೋನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಶೋಗೆ 3 ವಾರಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶೋನ ಫಿನಾಲೆ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಮೊದಲು ಇದರ ಫಿನಾಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಸೀಸನ್ 19 ಸಾಕಷ್ಟು ಧಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವರ ನಡುವಿನ ಜಗಳ, ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೋನ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಖತ್ ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್-ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕುನಿಕಾ ಸದಾನಂದ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶೋವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶೋವನ್ನು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಶಹಬಾಜ್ ಬದೇಶಾ ಮತ್ತು ಮಾಲತಿ ಚಹಾರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಹಬಾಜ್ ತನ್ನ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲತಿ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್ನೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಆಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.
ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಏನು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಸೀರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಟೆಲಿಚಕ್ಕರ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಬಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು. ಅರ್ಬಾಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಶೋನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 3ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.