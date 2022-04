6 ಹೊಸ JioFiber ಪ್ಲಾನ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಜಿಯೋ: ಬೆಲೆ ₹399ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ, ಜ಼ಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್‌ ಫೀ

JioFiber Postpaid Plans: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಆರು ಹೊಸ ಜಿಯೋಫೈಬರ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ರೂ 399 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೂ 3,999 ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಉಚಿತ ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್‌ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಫೈಬರ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ರೂ. 399, ರೂ. 699, ರೂ. 999, ರೂ. 1499, ರೂ. 2499 ಮತ್ತು ರೂ. 3999. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ವಾರದ ನಂತರ ಲೈವ್‌ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಯ್‌ ಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಜಿಯೋ ರೂ 100 ರಿಂದ ರೂ 200 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆಗೆ 14 ಮನರಂಜನಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನುನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮನರಂಜನಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ Disney+ Hotstar, Zee5, Sonyliv, Voot, Sunnxt, Discovery+, Hoichoi, Altbalaji, Eros Now, Lionsgate, ShemarooMe, Universal+, Voot Kids, ಮತ್ತು JioCinema ಸೇರಿವೆ. ಜಿಯೋ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು entertainment and entertainment plus ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಫೈಬರ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತ ಗೇಟ್‌ವೇ ರೂಟರ್, ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 10,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್‌ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಫೈಬರ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು: ಜಿಯೋ ಫೈಬರ್ ರೂ 399 ಯೋಜನೆಯು 30mbps ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ 100 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ 6 ಮನರಂಜನಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು (Entertainment ಯೋಜನೆ). ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ 200 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 14 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ (entertainment Plus ಯೋಜನೆ).

ಜಿಯೋ ಫೈಬರ್ ರೂ 699 ಯೋಜನೆಯು 100mbps ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ 6 ಮನರಂಜನಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 200 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ 14 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

ಜಿಯೋ ಫೈಬರ್ರೂ 999 ಯೋಜನೆಯು 150mbps ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯು ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಜಿಯೋ ಫೈಬರ್ ರೂ 1499 ಯೋಜನೆಯು 300mbps ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ರೂ 199 ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ.

ಜಿಯೋ ಫೈಬರ್ ರೂ 2499 ಯೋಜನೆಯು 500mbps ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ರೂ 499 ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಯೋ ಫೈಬರ್ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಯ ಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಮನರಂಜನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಜಿಯೋ ಫೈಬರ್ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲು ಮಾಯ್‌ ಜಿಓ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್‌ನಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಓಟಿಪಿ ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಯ್‌ ಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ.