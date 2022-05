WhatsApp Backup & Security: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ವಾಟ್ಸಪನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.‌ ವಾಟ್ಸಾಪಿನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್‌ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್‌ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಸೇವ್‌ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ದೈನಂದಿನ, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಡಿಟೇಲ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಪ್ಶನ್‌ಗೆ ಇದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು

ಹಂತ 1: ಮುಖ್ಯ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಮೇಲಿನ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಮೂರು-ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2: ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು Chats > Chat backup > Back up to Google Drive ಹೋಗಿ

ಹಂತ 3: "Never" ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಗಮನಿಸಿ: ನೀವು ಬ್ಯಾಕಪ್ ದೈನಂದಿನ, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. "Only when I tap Back up" ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಎಂದಿಗೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಚಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ‌

ದೈನಂದಿನ ಅಥವಾ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್‌ಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಗಮನಿಸಿ: ನೀವು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಡೇಟಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಲು ಆರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ವೈ-ಫೈ ಬಳಸಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬ್ಯಾಕಪ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು?‌

ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಥರ್ಡ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವೆಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆಯ ಪದರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ (WhatsApp) ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಬ್ಯಾಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಸರಳವಾಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಂತ 1: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು More options > Settings > Chats > Chat backup > End-to-end encrypted backup ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2: "Turn on" ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 3: ಈಗ, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ರಚಿಸಿ ಅಥವಾ ಬದಲಿಗೆ 64-ಡಿಜಿಟ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಕೀ ಬಳಸಿ.

ಹಂತ 4: ನಿಮ್ಮ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ರಚಿಸಲು‌ "Create" ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

