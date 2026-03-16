ಕೇವಲ ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ದುಡುಕಿನ ಚಾಲನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 2018ರ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (IPC) ಸೆಕ್ಷನ್ 279 ಮತ್ತು 304ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ದುಡುಕಿನ ಚಾಲನೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಕೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಚಾಲನೆಯ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣವು 2018ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇತುವೆ ಸಮೀಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೂರುದಾರರಾದ PW-1 ಮತ್ತು ಮೃತರಾದ ಬಿ.ಟಿ. ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 3.55ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. PW-1 ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮೃತರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೆಲೆರಿಯೋ ಕಾರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೃತರು ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.
ಈ ಘಟನೆ ನಂತರ PW-1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 279 ಮತ್ತು 304A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಐದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ದೂರು, ಎಫ್ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದಾಖಲೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು.
ಈ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ದುಡುಕಿನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.
ಅದರಂತೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು:
IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 279 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1,000 ದಂಡ, ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಸರಳ ಜೈಲು
IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 304A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸರಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ₹5,000 ದಂಡ
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ
ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಆರೋಪಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ VI ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಪಿಯು ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದನು.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ವಾದಗಳು
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎರಡೂ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದ PW-1 ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.
ಕ್ರಾಸ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ PW-1 ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂದ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದು ಆರೋಪಿಯೇ ಎಂದು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಜರಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಹಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ PW-1 ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಅನುಮಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಾದಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದ ವಾದ
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪರ ವಕೀಲರು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. PW-1 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರಾವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಆರೋಪಿಯ ಅತಿವೇಗದ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿತು. ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿಯು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗಾಯಗಳೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯವು ತಿಳಿಸಿತು.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬಲಿಪಶುವಿನ ಸಾವು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಗಳು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರೋಪಿಯು ದುಡುಕಿನ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿತು. PW-1 ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹಲವಾರು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕುಂದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.
ಮದ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದ ಅಂಶ
ಆರೋಪಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದ್ಯಪಾನದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಯು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಈ ವಾದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
‘ಅತಿವೇಗ’ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಅಪಘಾತದ ವೇಳೆ ವಾಹನ “ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ” ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆರೋಪವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿತು. ಆದರೆ ‘ಅತಿವೇಗ’ ಎಂದರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ವೇಗ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಸತೀಶ್ (1998) ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕೇವಲ “ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ದುಡುಕಿನ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಚಾಲನೆ ಸಾಬೀತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದುಡುಕಿನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಚಾಲನೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ 2019 ಜುಲೈ 29ರಂದು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು VI ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು 2021 ಜನವರಿ 30ರಂದು ನೀಡಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ತೀರ್ಪು ಎರಡನ್ನೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 279 ಮತ್ತು 304A ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಿದ್ದ ದಂಡವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹರೀಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1004/2021) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.