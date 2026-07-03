ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹733.23 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ 4.18 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು 1.48 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ವಲಯವು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಜೂನ್ 2026ರ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವು ಒಟ್ಟು ₹733.23 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ₹11.22 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

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ದಾಖಲೆಯ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗನ್ ಲೋಡಿಂಗ್

ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಒಟ್ಟು 4.18 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ (MT) ಸರಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು 3.98 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 5.2 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಗನ್ ಲೋಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 2,221 ವ್ಯಾಗನ್‌ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಿನಕ್ಕೆ 2,143 ವ್ಯಾಗನ್‌ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, ಉಕ್ಕು, ಖನಿಜ ತೈಲ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬಂದ ಆದಾಯದ ವಿವರ:

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಲಭಿಸಿದ ₹733.23 ಕೋಟಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಪಾಲು ಹೀಗಿದೆ:

ಸರಕು ಸಾಗಣೆ (Freight): ₹402.61 ಕೋಟಿ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ (Passenger Traffic): ₹290.43 ಕೋಟಿ (ಶೇ. 15.08 ರಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)

ಕೋಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇವೆ: ₹26.66 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ₹14.30 ಕೋಟಿ

ಇತರ ಮೂಲಗಳು: ₹13.53 ಕೋಟಿ

14.85 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14.85 ದಶಲಕ್ಷ (1.48 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ) ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.36 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಕೊಲ್ಲಂ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (07313/07314): ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

SMVT ಬೆಂಗಳೂರು - ತಿರುವನಂತಪುರಂ - SMVT ಬೆಂಗಳೂರು (06523/06524): ಇದರ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

SMVT ಬೆಂಗಳೂರು - ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಶೇಷ ರೈಲು (06547/06548): ಈ ರೈಲಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 4 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.