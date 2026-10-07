ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ವಿಶೇಷ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಅಶೋಕಪುರಂ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಡುವೆ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ತಿಳಿಯಿರಿ.
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- Karnataka News Live: ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಗಮನಿಸಿ - ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಘೋಷಣೆ! ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
Karnataka News Live: ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಗಮನಿಸಿ - ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಘೋಷಣೆ! ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜಿಬಿಎ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗವೊಂದರಲ್ಲೇ 6,000 ಗುಂಡಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ‘ಎಐಆರ್-ಎಐ’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ವರದಿಯ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಂಪನಿಯು, ಒಟ್ಟು 824 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಟಾ ಆಧಾರಿತ ಖುದ್ದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿಪೇರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು, ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಡೆಟಾ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ವರದಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಮಯ ನೀಡುವಂತೆ ಕಂಪನಿ ಕೋರಿದೆ.
ಇನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1,600 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2494 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರ್ವೇಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 27,000 ಗುಂಡಿಗಳು ಹಾಗೂ 14,000 ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಐಆರ್ ಎಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.