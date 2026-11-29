Los Angeles earthquake update ಅಮೆರಿಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ 5 ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕುಸಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
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- Karnataka News Live: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 5 ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಭೂಕಂಪ - 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಕಂಪಿಸಿದ ಭೂಮಿ! | ವಿಡಿಯೋ
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Karnataka News Live: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 5 ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಭೂಕಂಪ - 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಕಂಪಿಸಿದ ಭೂಮಿ! | ವಿಡಿಯೋ
ಸಾರಾಂಶ
ಮಂಗಳೂರು: ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಮರುತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್ಐಟಿ) ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾದರು.
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ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಕೇಶ್ ಜಗಲಾಸರ್ ಅವರ ಎದುರು ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ ಹಾಜರಾದ ತಿಮರೋಡಿ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಟಿ, ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿ ಅವರಿಂದ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
08:43 AM (IST) Nov 29
Karnataka News Live 29 November 2026 ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 5 ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಭೂಕಂಪ - 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಕಂಪಿಸಿದ ಭೂಮಿ! | ವಿಡಿಯೋ
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08:34 AM (IST) Nov 29
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07:59 AM (IST) Nov 29
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07:47 AM (IST) Nov 29
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07:38 AM (IST) Nov 29
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07:34 AM (IST) Nov 29
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