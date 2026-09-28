ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಹಣ ದೋಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಗಡುವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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- Karnataka News Live: ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲರ್ಟ್, ಅ.20 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್!
Karnataka News Live: ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲರ್ಟ್, ಅ.20 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್!
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ (ಪಿಆರ್ಆರ್)ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನೈಸ್-ಪಿಆರ್ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾದಾವರ, ಶ್ರೀಕಂಠ ಪುರ, ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ, ತೋಟದಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ದೂರು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನಿವಾಸಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆ, ನಿವೇಶನಗಳು ಹಾನಿಗೊಳ ಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಯಾದರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆ, ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಈ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಜವರಾಯಿಗೌಡ, ಅಂದಾನಪ್ಪ, ರಮೇಶ್ಗೌಡ, ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ವೇಣು ಕುಮಾರ್, ಅಪ್ಪಿರಾಜು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.
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