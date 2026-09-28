09:49 AM (IST) Sep 28

Karnataka News Live 28 September 2026 ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲರ್ಟ್, ಅ.20 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್!

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಹಣ ದೋಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಗಡುವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

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09:40 AM (IST) Sep 28

Karnataka News Live 28 September 2026 ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 40% ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು!

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ವರದಿಯಂತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಾಯಚೂರು, ಕಲಬುರಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2023-24ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
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09:28 AM (IST) Sep 28

Karnataka News Live 28 September 2026 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಭೂಗಳ್ಳರಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 14.37 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿದ ಆರೋಪ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 14.37 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಭೂಗಳ್ಳರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೆ.ಸಿ.ರಾಜಣ್ಣ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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09:03 AM (IST) Sep 28

Karnataka News Live 28 September 2026 ಕಲಬುರಗಿಯ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ದರ್ಗಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ?

ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ದರ್ಗಾಗೆ ವಿವಿಧ ಮಠಗಳ ಹಿಂದೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಭೇಟಿಯು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ದರ್ಗಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ದರ್ಗಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
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08:47 AM (IST) Sep 28

Karnataka News Live 28 September 2026 ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ - ಮಗ್ಗಗಳ ಸದ್ದಿನ ನಡುವೆ ರೊಟ್ಟಿ ಸಪ್ಪಳ!

ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಗ್ಗಗಳ ಸದ್ದಿನ ನಡುವೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಿಯುವ ಶಬ್ದ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷ ಹರಕೆಯಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಭರಾಟೆಯಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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08:31 AM (IST) Sep 28

Karnataka News Live 28 September 2026 ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಗೆ 'KEA ತ್ರಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ OMR' ಜಾರಿ! ಒಂದು ಕೆಇಎಗೆ, 2ನೇಯದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ, 3ನೇಯದು ಯಾರಿಗೆ?

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ತಡೆಯಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (KEA) ತ್ರಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ OMR ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಇಎಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ, 3ನೇಯದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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08:29 AM (IST) Sep 28

Karnataka News Live 28 September 2026 ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಥಾನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ ಗಾನವಿ; ಕಿವಿಯೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ಮಂಜ!

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಮೂವರು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಗಾನವಿ ಗೌಡ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾನವಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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08:03 AM (IST) Sep 28

Karnataka News Live 28 September 2026 Hassan - 45 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದಾದ ಎ.ವಿ ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರು

ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಅಗ್ಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಎ.ವಿ. ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಗುರುವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿರಥದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಡಾ. ಭಾರತಿಯವರ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
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08:01 AM (IST) Sep 28

Karnataka News Live 28 September 2026 ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಬರಲು, ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ಗೆ ಇತ್ತು ಗೊಂದಲ!

ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಅವರ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವರ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ವಿಚಾರಗಳತ್ತ ವಾಲಿದರು ಎಂದು ಸಂಪಾದಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.

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07:46 AM (IST) Sep 28

Karnataka News Live 28 September 2026 ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ - ಉಲ್ಲಾಳ ಠಾಣೆ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಕೋರ್ಟ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಲ್ಲಾಳ ಠಾಣೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೀವ್ರ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
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07:39 AM (IST) Sep 28

Karnataka News Live 28 September 2026 ಕೇರಳದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಗೂ ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ - ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಘೋಷಣೆ

ಕೇರಳದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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07:38 AM (IST) Sep 28

Karnataka News Live 28 September 2026 Dharwad - ಮಳೆನೀರು ಹಿಡಿದು ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ವಾಲ್ಮಿ; 1,000 ಲಕ್ಷ ಲೀ. ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ

ಧಾರವಾಡದ ಜಲ ಮತ್ತು ನೆಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ವಾಲ್ಮಿ) ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣದ ಮೂಲಕ ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ, ಇಂಗುಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಮರುಪೂರಣ ಗುಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ 1,000 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದೆ.

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07:26 AM (IST) Sep 28

Karnataka News Live 28 September 2026 ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಭೀತಿ - ಜಾನುವಾರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 500 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇವು ಬೆಳೆಯಲು ಚಿಂತನೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು 500 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇವು ಬೆಳೆಯಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಅಮೃತ್‌ ಮಹಲ್‌ ಕಾವಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇವು ಬೆಳೆಯಲು ಪಶುಪಾಲನೆ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
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07:24 AM (IST) Sep 28

Karnataka News Live 28 September 2026 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವೀಗ ಫುಡ್‌ಸ್ಟ್ರೀಟ್!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫುಡ್‌ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

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