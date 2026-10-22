09:18 AM (IST) Oct 22

Karnataka News Live 22 October 2026 14 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರೋಧ; ಡೆತ್‌ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಹೆಸ್ರು ಬರೆದು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕಿ

ಕೊಪ್ಪಳದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂಗೀತ ಮೇಟಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 14 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೆತ್‌ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾವಿಗೆ ಮೂವರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಡೆತ್‌ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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09:07 AM (IST) Oct 22

Karnataka News Live 22 October 2026 5 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಯಾಣದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಾವ್ಯಾ; 9.71 CGPA, PUCಯಲ್ಲಿ 97%, SSLCಯಲ್ಲಿ 95%

ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಣದಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಕಾವ್ಯಾ ಮರಾಠಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 9.71 ಸಿಜಿಪಿಎ ಗಳಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

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09:00 AM (IST) Oct 22

Karnataka News Live 22 October 2026 ಕುಷ್ಟಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ಕುಷ್ಟಗಿಯಲ್ಲಿ ₹31 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಷ್ಟಗಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಸದರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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08:54 AM (IST) Oct 22

Karnataka News Live 22 October 2026 73 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಘಟಕ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ರೈತರ ವಿರೋಧ

ಖಾಸಗಿ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ರೈತ ಸಂಘ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ 73 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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08:38 AM (IST) Oct 22

Karnataka News Live 22 October 2026 ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಕಳಚಿಬಿದ್ದ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದ ಬಲಗೈ! ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಇರುವಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ಪುತ್ಥಳಿಯ ಬಲಗೈ ಕಳಚಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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08:34 AM (IST) Oct 22

Karnataka News Live 22 October 2026 ಆಲಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯ 27,500 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ - ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು ?

ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರೆಡು ದಿನ ಹೊರಹರಿವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅದು 10 ಟಿಎಂಸಿ ದಾಟಬಹುದು ಎಂದು ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರವಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

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08:18 AM (IST) Oct 22

Karnataka News Live 22 October 2026 ಚೂಪಾದ ಕಾರೆಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ದೇವಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ! ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವ ದಸರೀಘಟ್ಟ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಉತ್ಸವ!

Dasarighatta Chowdeshwari Devi temple ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದಸರೀಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಮುಳ್ಳುಗದ್ದಿಗೆ ಉತ್ಸವವು ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಆಳೆತ್ತರದ ಗಟ್ಟಿಕಾರೆಮುಳ್ಳಿನ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.

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08:10 AM (IST) Oct 22

Karnataka News Live 22 October 2026 Post Office - ಇಂದಿನಿಂದ 3 ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸೇವೆ ಅಲಭ್ಯ

ನೂತನ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಕೆಲ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ . ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಿಂದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಮರುಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

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07:52 AM (IST) Oct 22

Karnataka News Live 22 October 2026 Yakshagana - ಸುರತ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ! ವೈರಲ್

ಸುರತ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ದಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಯಾದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಇದನ್ನು ಅನುಕರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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07:12 AM (IST) Oct 22

Karnataka News Live 22 October 2026 ಬೆಂಗಳೂರು - ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕಸ.. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಾಹನವೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ..!

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಎರಡನೇ ಫೋನ್‌ ಇನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು 'ಸಹಾಯ 2.0' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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