ಕೊಪ್ಪಳದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂಗೀತ ಮೇಟಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 14 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೆತ್ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾವಿಗೆ ಮೂವರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಡೆತ್ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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- Karnataka News Live: 14 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರೋಧ; ಡೆತ್ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಹೆಸ್ರು ಬರೆದು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕಿ
Karnataka News Live: 14 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರೋಧ; ಡೆತ್ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಹೆಸ್ರು ಬರೆದು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈದಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ನಂಬಲಿರಾವಾ ಬಳಿ ₹11,500 ನಗದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರ ಕೈದಿಗಳಾದ ಮಾಲತೇಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಇಲ್ಲದ ಮೊಬೈಲ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟೋಪಿಯ ಒಳಗಡೆ ಕೀ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೂರು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿಢೀರ್ ಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಕೈದಿಗಳ ಬಳಿ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
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