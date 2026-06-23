ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು, ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾರು ಅನರ್ಹರು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಸಿಕ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು/ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಲು ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಸಹಾಯಕಿಯರು!
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮನಗಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ತಿಳಿಯದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಡ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಸಹಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಪ್ (App) ಒಂದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಥಂಬ್ (ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್) ಮಷಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (Face Recognition) ಅಥವಾ ಒಟಿಪಿ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಮತ್ತು ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ.
ಮರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು?
ಈ ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಮರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೇ ಇರಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:
ಮೂಲ ವಿವರಗಳು: ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿ: ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (Voter ID): ನಕಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಘೋಷಿತ ಜಾತಿ ಮಾಹಿತಿ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು 'ಸ್ವಘೋಷಿತ ಜಾತಿ ಮಾಹಿತಿ'ಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ?
- ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಮನೆ ಯಜಮಾನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ.
- ಈಗಾಗಲೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾದ ಹಾಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು.
- ಬಿಪಿಎಲ್ (BPL), ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅಥವಾ ಎಪಿಎಲ್ (APL) ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು.
ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ? (ಅನರ್ಹರು ಯಾರು?)
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಮೃತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು: ಈಗಾಗಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. (ಆದರೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಹ ಸೊಸೆ ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ).
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (Income Tax) ಪಾವತಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಜಿಎಸ್ಟಿ (GST) ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಹಾಗೂ ಅನರ್ಹರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆದು, ನೈಜ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ "ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್" ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ.