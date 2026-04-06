ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿವೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ, ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಮತ್ತು ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಏ.6): ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಲೆಯೆತ್ತಲಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳು (DPR) ಮುಂದಿನ 10-15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು 'ಫುಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ 87.6 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಸುಮಾರು 75 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಬಾರ್ಡ್ನ (NABARD) ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನಿಧಿಯಡಿ ಧನಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2022ರಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಐಎಡಿಬಿ (KIADB) ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ತಡವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮೀಪವೂ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಫುಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ (ಶೈತ್ಯಾಗಾರ), ಹಾಲು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು, ಬೇಕರಿ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವೈನ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಟು ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, 740 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿ (87 ಎಕರೆ) 22 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ 14 ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ (100 ಎಕರೆ) 18 ಘಟಕಗಳಿವೆ, ಕೇವಲ ಆರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ (106+ ಎಕರೆ) ಎಂಟು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ (105 ಎಕರೆ) ಏಳು ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೆಗಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೈಕಿ, ತುಮಕೂರಿನ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ (110 ಎಕರೆ) ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಫೇವರಿಚ್ ಮೆಗಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ (60 ಎಕರೆ) ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.