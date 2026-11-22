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- Karnataka Latest News Live: HSR ಲೇಔಟ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಶುಲ್ಕ ಹೀಗಿದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ
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Karnataka Latest News Live: HSR ಲೇಔಟ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಶುಲ್ಕ ಹೀಗಿದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ
ಸಾರಾಂಶ
ಹೊಸಪೇಟೆ: ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 100 ಹಾಸಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
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ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಯು.ಆರ್.ರಾವ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.
ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜೀವರತ್ನಂ, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್, ನಗರಸಭಾ ಆಯುಕ್ತ ಯರಗುಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
07:33 AM (IST) Nov 22
Karnataka Latest News Live 22 November 2026 HSR ಲೇಔಟ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಶುಲ್ಕ ಹೀಗಿದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. 12 ವಾಣಿಜ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮೂಲಕ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.Read Full Story
07:19 AM (IST) Nov 22
Karnataka Latest News Live 22 November 2026 ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ 600 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ
ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು 600 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ವಾರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಈ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.Read Full Story
07:07 AM (IST) Nov 22
Karnataka Latest News Live 22 November 2026 ಹೊಸ ಮನೆಗೆ 'ಜನಗಣಮನ ನಿವಾಸ' ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ Kotturu
ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮದ್ದಾನಪ್ಪ ದುಮ್ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ನೂತನ ಮನೆಗೆ 'ಜನ ಗಣ ಮನ ನಿವಾಸ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿ, 365 ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.Read Full Story