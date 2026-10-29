ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹2,500 ರವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.29): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ (Input Subsidy) ಗರಿಷ್ಠ ₹2,500 ರವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ (NDRF) ಅನುದಾನ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದಲೇ (SDRF) ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
226 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತ: 47 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ನಾಶ
ಈ ಬಾರಿಯ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಲಾದ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ (Ground Truthing) ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 240 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 226 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ (186 ತೀವ್ರ ಬರ ಮತ್ತು 40 ಸಾಧಾರಣ ಬರ) ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆಹಾನಿ: 47.09 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಕೃಷಿ: 43.93 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ: 3.16 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್)
ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪರಿಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆ: ₹7,142.64 ಕೋಟಿ
ಕೇಂದ್ರದ SDRF ನಿಯಮದಂತೆ ನಿಗದಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ದರ ಎಷ್ಟು?
ಶೇ. 33 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದ ಗರಿಷ್ಠ 2 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ:
ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆ: ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹8,500 (ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹17,000)
ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆ: ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹17,000 (ಕನಿಷ್ಠ ₹2,000 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹34,000)
ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ / ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ: ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹22,500 (ಕನಿಷ್ಠ ₹2,500 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹45,000)
ಸರ್ಕಾರದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮ: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ NDRF ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ರೈತನಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ತಲಾ ಗರಿಷ್ಠ ₹2,500 ವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಹಣ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರ ಖಾತೆಗೆ ಮೊದಲು ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ?
ಪರಿಹಾರ ತಂತ್ರಾಂಶ ಹಾಗೂ 'ಫ್ರೂಟ್ಸ್' (FRUITS) ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿಸಣ್ಣ ರೈತರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ (Ascending Order) ದೊಡ್ಡ ರೈತರವರೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳೆ ಆದ್ಯತೆ: ಮೊದಲು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ, ನಂತರ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ (DBT): ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. FRUITS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿ, ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಬಿಟಿ (DBT) ಮೂಲಕ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು:
ರೈತರು ಪಹಣಿ (RTC) ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ (NA) ಆದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದೇ ಹಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆದಾರರಿದ್ದರೆ, ದಾಖಲಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ (ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ).
ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಸಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿಎಒ (VAO) ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.