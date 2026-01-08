Row Erupts Over Karnataka Govt’s Massive Ad Spend on National Herald ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸತತ ಎರಡು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾಹೀರಾತು ವೆಚ್ಚದ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.8): ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಹೀರಾತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಹೀರಾತು ನಿಧಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. CNN-NEWS18 ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸತತ ಎರಡು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾಹೀರಾತು ವೆಚ್ಚದ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
2023–24ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಖಜಾನೆಯಿಂದ 1.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2024–25ರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 2024–25ರಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ 1.42 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 69 ರಷ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಈ ವಿಚಾರ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಸರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೀಮಿತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ? ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣದ ಬಹಿರಂಗ ಲೂಟಿ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿ
ಈ ವರದಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಈ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು "ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣದ ಬಹಿರಂಗ ಲೂಟಿ" ಎಂದು ಕರೆದರು. ಓದುಗರೇ ಇಲ್ಲದ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಾರವಿಲ್ಲದ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಬೇಕು? ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಏಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
ನಿರ್ಧಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಖರ್ಚನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಈ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ" ಎಂದು ಖಂಡ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು, ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು "ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವು ಎಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅನ್ನು "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಖೇರಾ ಹೇಳಿದರು, ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.