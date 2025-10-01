ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಡಿ ನೂತವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ 368 ವಾರ್ಡ್ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅ.15ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.01): ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಡಿ ನೂತವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ 368 ವಾರ್ಡ್ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅ.15ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸೆ.2ರಂದು ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ವಿಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶೇ.20 ರಿಂದ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಆಯೋಗ ಅ.30ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ವರದಿ ಒಪ್ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಕಾಸಸೌಧದ 4ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಚೇರಿ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-436) ಅ.15ರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ್ಡ್: 2011ರ ಜನ ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 26 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು, 2025ರ ಅಂದಾಜು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 45 ಲಕ್ಷ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 27,950 ಮಂದಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 111 ವಾರ್ಡ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2011ರ ಜನಗತಿ ಪ್ರಕಾರ 9 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು, 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 13 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಜನ ಸಾಂದ್ರತೆ 7,738 ಮಂದಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೇವಲ 50 ವಾರ್ಡ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಣ್ಣ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 31ರ ಇಬ್ಬಲೂರು ಹೆಸರನ್ನು ಇಬ್ಲೂರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಸ್ತೂರ್ಭಾ ನಗರ ಎಂದು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8ಕ್ಕೆ ಕೆ.ಚೆನ್ನಸಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 27ಕ್ಕೆ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿರುವುದು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1ಕ್ಕೆ ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 23ಕ್ಕೆ ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಲವು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಗಣ್ಯರ ಹೆಸರು: ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಮೇರುನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್, ಡಿವಿಜಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಪಾಲಿಕೆ ಎಷ್ಟು ವಾರ್ಡ್- ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬೆಂ.ಪಶ್ಚಿಮ 111, ಬೆಂ.ಪೂರ್ವ 50, ಬೆಂ.ಉತ್ತರ 72, ಬೆಂ.ದಕ್ಷಿಣ 72, ಬೆಂ.ಕೇಂದ್ರ 63
1. ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-111
1.ದೊಡ್ಡ ಬಿದರಕಲ್ಲು, 2.ನಾಗಸಂದ್ರ, 3.ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ, 4.ಪೀಣ್ಯ, 5.ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, 6.ಸುಬೇದಾರ್ ಪಾಳ್ಯ, 7.ಮತ್ತಿಕೆರೆ, 8.ಅರಮನೆನಗರ, 9.ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 10.ಕೋದಂಡರಾಮಪುರ, 11.ಸದಾಶಿವನಗರ, 12.ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, 13.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರ, 14.ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್,15.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, 16.ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನಗರ, 17.ಎಂಇಐ ಕಾಲೋನಿ, 18.ನೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿ, 19.ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ, 20.ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, 21.ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ, 22.ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ, 23.ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, 24.ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, 25.ಹೆಗೆನಹಳ್ಳಿ, 26.ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ, 27.ಭೀಮಾನಾಯಕ್, 28.ಲಗ್ಗೆರೆ, 29.ಫ್ರೀಡಂ ಫೈಟರ್, 30.ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್, 31.ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, 32.ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, 33.ನಾಗಪುರ, 34.ಕೇತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, 35.ಗಾಯಿತ್ರಿನಗರ, 36.ಶ್ರೀರಾಮಪುರ, 37.ದಯಾನಂದನಗರ, 38.ಬಂಡಿರೆಡ್ಡಿವೃತ್ತ, 39.ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ, 40.ರಾಜಾಜಿನಗರ, 41.ಶಂಕರಮಠ, 42.ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, 43.ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, 44.ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ, 45.ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾವಲು, 46.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, 47.ಉಲ್ಲಾಳ, 48.ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, 49.ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ, 50.ಕಮಲಾನಗರ, 51.ಶಕ್ತಿಗಣಪತಿನಗರ, 52.ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, 53.ಸಾಣೆಗುರುವನಹಳ್ಳಿ, 54.ಮಂಜುನಾಥನಗರ, 55.ಶಿವನಗರ, 56.ರಾಮಮಂದಿರ, 57.ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ, 58.ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್, 59.ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, 60.ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, 61.ರಾಣಿ ಝಾನ್ಸಿ, 62.ವೃಷಭಾವತಿ ನಗರ, 63.ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ, 64.ಪಟ್ಟೆಗಾರ್ ಪಾಳ್ಯ, 65.ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಗರ, 66.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, 67.ಆರ್ಪಿಸಿ ಲೇಔಟ್, 68.ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ನಗರ, 69.ಕೆ.ಪಿ.ಅಗ್ರಹಾರ, 70.ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, 71.ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ, 72.ಬಾಪೂಜಿನಗರ, 73.ನ್ಯೂಟಿಂಬರ್ ಯಾರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ 74.ಶ್ರೀನಗರ, 75.ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ, 76.ಗವಿಪುರಂ, 77.ಹನುಮಂತನಗರ, 78.ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೋನಿ, 79.ಯಡಿಯೂರು, 80.ದೇವಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, 81.ಕರೆಸಂದ್ರ, 82.ಗಣೇಶ್ ಮಂದಿರಾ, 83.ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ, 84.ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, 85.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಗರ, 86.ಅಶೋಕ್ ನಗರ, 87.ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, 88.ಕಾಮಾಕ್ಯ, 89.ಚಿಕ್ಕಲಸಂದ್ರ, 90.ಇಟ್ಟಮಡು, 91.ಹೊಸಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿ, 92.ದೀಪಾಂಜಲಿನಗರ, 93.ಆವಲಹಳ್ಳಿ, 94.ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, 95.ಹಂಪಿನಗರ, 96.ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ, 97.ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, 98.ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ, 99.ವಿನಾಯಕ ಲೇಔಟ್, 100.ಅನುಭವನಗರ, 101.ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ, 102.ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್ , 103.ನಾಗರ ಬಾವಿ, 104.ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, 105.ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, 106.ಮೈಲಸಂದ್ರ, 107.ಹೆಮ್ಮಿಗೇಪುರ, 108.ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, 109.ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ 110.ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿ, 111.ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ,
2. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-63
1.ರಾಮಸ್ವಾಮಿಪಾಳ್ಯ, 2.ಜಯಮಹಲ್, 3.ಶಿವಾಜಿನಗರ, 4.ಭಾರತಿ ನಗರ, 5.ಕೆ.ಕಾಮರಾಜ್, 6.ಕಾಕ್ಸ್ಟೌನ್, 7.ಹಳೆಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, 8.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, 9.ಕಸ್ತೂರಿನಗರ, 10.ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ, 11.ಇಂದಿರಾನಗರ, 12.ಹೊಯ್ಸಳನಗರ, 13.ಹಲಸೂರು, 14.ರಿಚ್ಮಂಡ್ಟೌನ್, 15.ವಸಂತನಗರ, 16.ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರ, 17.ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, 18.ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, 19.ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯ, 20.ಓಕಳಿಪುರಂ, 21.ಗೋಪಾಲಪುರ 22.ಕಾಟನ್ಪೇಟೆ, 23.ನೆಹರುನಗರ, 24.ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, 25.ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, 26.ಶಾಂತಿನಗರ, 27.ವಿನಾಯಕ ನಗರ, 28.ಆಸ್ಟಿನ್ಟೌನ್, 29.ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ, 30.ಅಗರಂ, 31.ಜೋಗಪಾಳ್ಯ, 32.ದೊಮ್ಮಲೂರು, 33.ಕೊನೆನಅಗ್ರಹಾರ, 34.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, 35.ಜೀವನ್ ಭೀಮನಗರ, 36.ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ, 37.ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ, 38.ಜಿ.ಎಂ.ಪಾಳ್ಯ, 39.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, 40.ನೀಲಸಂದ್ರ, 41.ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ, 42.ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಪಾರ್ಕ್, 43.ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ, 44.ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, 45.ಚೆಲುವಾಡಿ ಪಾಳ್ಯ, 46.ಐಡಿಪಿ ಸಾಲಪ್ಪ, 47.ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ, 48.ಸುಬಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, 49.ರಾಯಪುರಂ, 50.ಪಾದರಾಯನಪುರ, 51.ಹಳೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ, 52.ಜೆ.ಜೆ. ಆರ್ ನಗರ, 53.ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರ, 54.ಆಜಾದ್ ನಗರ, 55.ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, 56.ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು, 57.ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ, 58.ವಿವಿ ಪುರ, 59.ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್, 60.ಕನಕನಪಾಳ್ಯ, 61.ವೆಂಕಟ್ರೆಡ್ಡಿನಗರ, 62.ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, 63.ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್,
3. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-72
1.ಬಂಗಾರಪ್ಪನಗರ, 2.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ, 3.ಸಾರ್ವಭೌಮನಗರ, 4.ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, 5.ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, 6.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್, 7.ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, 8.ಶಾಕಂಬರಿನಗರ, 9.ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ನಗರ, 10.ಬೈರಸಂದ್ರ, 11.ತಿಲಕ್ ನಗರ, 12.ಎನ್ಎಎಲ್ ಲೇಔಟ್, 13.ಎಸ್.ಜಿ. ಪಾಳ್ಯ, 14.ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ, 15.ಎ.ಅಡುಗೋಡಿ, 16.ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೇಮ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್, 17.ಈಜಿಪುರ, 18.ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್, 19.ಕೋರಮಂಗಲ, 20.ಚಿಕ್ಕಆಡುಗೋಡಿ, 21.ಮಡಿವಾಳ, 22.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, 23.ಜಯನಗರ ಪೂರ್ವ, 24.ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಲೇಔಟ್, 25.ಜೆಪಿ ನಗರ, 26.ವಿಶ್ವಮಾನವ ಕುವೆಂಪು, 27.ಶ್ರೀನಿವಾಗಿಲು, 28.ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ, 29.ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ಲೇಔಟ್, 30.ಅಗರ, 31.ಇಬ್ಲೂರ್ (ಇಬ್ಬಲೂರು), 32.ಕಸವನಹಳ್ಳಿ, 33.ಹೊಸಪಾಳ್ಯ, 34.ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ, 35.ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ, 36.ಕೋಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, 37.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, 38.ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, 39.ಗಾರ್ವೆಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ, 40.ಸಿಂಗಸಂದ್ರ, 41.ಕೂಡ್ಲು, 42.ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಲೇಔಟ್, 43.ಚಿಕ್ಕತೋಗುರು, 44.ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯನಗರ, 45.ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, 46.ಬೇಗೂರು, 47.ಯೆಲೇಚನಹಳ್ಳಿ, 48.ವಿಜಯಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಔಟ್, 49.ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ, 50.ಎನ್ಎಸ್ಪಾಳ್ಯ, 51.ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯ, 52.ಅರಕೆರೆ, 53.ಹುಳಿಮಾವು, 54.ದೊಡ್ಡಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, 55.ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ, 56.ಕೊತ್ತನೂರು, 57.ಶ್ರೀನಿಧಿ, 58.ಆರ್ಬಿಐ ಲೇಔಟ್, 59.ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, 60.ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, 61.ಸಾರಕ್ಕಿ, 62.ಜರಗನಹಳ್ಳಿ, 63.ಯೆಲಚೇನಹಳ್ಳಿ 64.ಚಂದ್ರನಗರ, 65.ಇಸ್ರೋ ಲೇಔಟ್, 66.ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್, 67.ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ, 68.ವಸಂತಪುರ, 69.ಶಾರದನಗರ, 70.ಕೋಣನಕುಂಟೆ, 71.ಅಂಜನಾಪುರ, 72.ತಲಘಟ್ಟಪುರ,
4. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-50
1.ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪುರ, 2.ಬೈರತಿ, 3.ಹೊರಮಾವು ಅಗರ, 4.ಚೆಲ್ಲಾಕೆರೆ, 5.ಬಾಬುಸಾಬ್ ಪಾಳ್ಯ, 6.ಸರೋಜಿನಿನಗರ, 7.ಕಲ್ಕೆರೆ, 8.ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, 9.ಕೆ.ಚೆನ್ನಸಂದ್ರ, 10.ಟಿ.ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ 11.ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ, 12.ಮೇಡಹಳ್ಳಿ, 13.ಬೆಳತ್ತೂರ್, 14.ಕಾಡುಗೋಡಿ, 15.ಹೂಡಿ, 16.ಬಸವನಪುರ, 17.ದೇವಸಂದ್ರ, 18.ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ, 19.ಕೊತ್ತೂರ್, 20.ವಿಜಿನಾಪುರ, 21.ದೂರವಾಣಿನಗರ, 22.ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್, 23.ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರ, 24.ಚಿಕ್ಕದೇವಸಂದ್ರ, 25.ಕಾವೇರಿ ನಗರ, 26.ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ, 27.ಚನ್ನಸಂದ್ರ, 28.ಹಗದೂರು, 29.ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, 30.ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ, 31.ಇಪಿಐಪಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, 32.ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯ, 33.ಮಹದೇವಪುರ, 34.ಉದಯ್ ನಗರ, 35.ವಿಜ್ಞಾನನಗರ, 36.ತಲಕಾವೇರಿ ಲೇಔಟ್, 37.ಅಶ್ವಥ್ ನಗರ, 38.ದೊಡ್ಡ ನೆಕ್ಕುಂಡಿ, 39.ಎಇಸಿಎಸ್ಲೇಔಟ್, 40.ಮುನ್ನೆನಕೋಳಲು, 41.ವರ್ತೂರ್ , 42.ಗುಂಜೂರ್, 43.ಪಣತ್ತೂರ್, 44.ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, 45.ಬೆಳ್ಳಂದೂರು, 46.ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ, 47.ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ, 48.ವಿಭೂತಿಪುರ, 49.ಅನ್ನಸಂದ್ರಪಾಳ್ಯ, 50.ಜಗದೀಶ್ ನಗರ,
5. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:72
1.ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ವಾರ್ಡ್, 2.ವೆಂಕಟಾಲ, 3.ಕಟ್ಟೀಗೆನಹಳ್ಳಿ, 4.ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ, 5.ಜಕ್ಕೂರ್, 6.ಕೆಂಪೇಗೌಡ, 7.ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, 8.ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಪಟ್ಟಣ, 9.ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, 10.ಅಟ್ಟುರು, 11.ತಿಂಡ್ಲು, 12.ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, 13.ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ, 14.ಥಣಿಸಂದ್ರ 15.ಕೆಂಪಾಪುರ, 16.ರಾಜೀವ್ ನಗರ, 17.ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ, 18.ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, 19.ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, 20.ಸಿಂಗಾಪುರ, 21.ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ, 22.ಸಿಡೇದಹಳ್ಳಿ, 23.ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, 24.ನೆಲೆ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, 25.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, 26.ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ, 27.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, 28.ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, 29.ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, 30.ಕುವೆಂಪುನಗರ, 31.ಎಚ್ಎಂಟಿ, 32.ಜೆಪಿ ಪಾರ್ಕ್, 33.ಯಶವಂತಪುರ, 34.ಬೃಂದಾವನನಗರ, 35.ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, 36.ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, 37.ಭೂಪಸಂದ್ರ, 38.ಹೆಬ್ಬಾಳ, 39.ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, 40.ನಾಗವಾರ, 41.ಹೆಣ್ಣೂರು, 42.ಎಚ್ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್, 43.ಗೋವಿಂದಪುರ, 44.ಶಾಂಪುರ, 45.ಮನೋರಾಯನಪಾಳ್ಯ, 46.ಆರ್ಟಿನಗರ, 47.ಬಾಲಗಂಗಾಧರ, 48.ಗಂಗಾನಗರ, 49.ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, 50.ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ, 51.ವರಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರ, 52.ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ, 53.ಸಮಾಧಾನನಗರ, 54.ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿ, 55.ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, 56.ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, 57.ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, 58.ಬಾಣಸವಾಡಿ, 59.ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, 60.ಎಚ್ಆರ್ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್, 61.ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, 62.ಜೀವನಹಳ್ಳಿ, 63.ಮಾರುತಿಸೇವಾನಗರ, 64.ಸಗಾಯಪುರಂ, 65.ಪಿ&ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, 66.ಶಕ್ತಿನಗರ, 67.ಅರುಣಾ ಅಸಿಫ್ ಅಲಿ, 68.ಪೆರಿಯಾರ್ ನಗರ, 69.ಕುಶಾಲ್ ನಗರ, 70.ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನಗರ, 71.ಎಸ್.ಕೆ.ಗಾರ್ಡನ್, 72.ಪುಲಕೇಶಿನಗರ.