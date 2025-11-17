₹613 Cr Road Sweeper Scam BJP Alleges Mega Corruption in Karnataka Govt ಬೆಂಗಳೂರಿನ 46 ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು 613.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.17): ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 46 ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 613.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
"ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಗರಣವೊಂದು ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ₹613 ಕೋಟಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 46 ರಸ್ತೆ ಗುಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ 'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಜಿಬಿಎ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಸ್ವೀಪರ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಮಷಿನ್ನಿಂದ ಲಾಭ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು?
ಅತಿಯಾದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಯಾರು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ರಸ್ತೆ ಗುಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹50 ರಿಂದ 80 ಲಕ್ಷ, ಅಂದರೆ 46 ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸರಿಸುಮಾರು ₹37 ಕೋಟಿಯಿಂದ 38 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಸಭೆಯು 46 ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು 100 ಸಹಾಯಕರಿಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೂ, ಒಟ್ಟು ₹60 ರಿಂದ 70 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರಗಳು, ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವು 100 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ₹613 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ 500 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಅತಿಯಾದ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಯಾರು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಗಂಭೀರ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ." ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಐದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪುಟ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 46 ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿ ಮಷಿನ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಜಿಬಿಎ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಜಿಬಿಎ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 781 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 59 ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 46 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ವಾಹನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.