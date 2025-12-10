ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ BMTC ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಕನ ಕೈ ಎಳೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.10): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ಸವಾರರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ರೋಡ್ ರೇಸ್ ಇದೀಗ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ (BMTC) ಬಸ್‌ನ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಮತ್ತು ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಅಮಾನವೀಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.

ಚಲಿಸುವ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಡ್ರೈವರ್‌ಗೆ ಹಲ್ಲೆ:

  • ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.
  • ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಆತ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್‌ನಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳೆದು ತಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ.
  • ಇಬ್ಬರೂ ಚಾಲಕರು ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೈದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯ:

ಬಸ್ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್‌ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಈ ಕೃತ್ಯವು ಅಘಾತಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಜಗಳವು ಬಹುದೊಡ್ಡ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರೆ, ಪಾದಚಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ಅಮಾಯಕ ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಚಾಲಕರ ಈ ಅನಾಗರಿಕ ವರ್ತನೆಯು ಗಂಭೀರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯ:

ಈ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂಯಮದ ಬದಲು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಯೇ ಹೊರತು ಜಗಳಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರತೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಇಬ್ಬರು ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

